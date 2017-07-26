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Sarnıç Han'da satışlar başladı



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KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi tarafından yapımı devam eden Sarnıç Han'da başlayan iş yeri satışlarının ilk gününde 1 milyon liralık gelir elde edildi.

Mimarisi ve bulunduğu yer olarak Körfez'e büyük değer katacak olan Sarnıç Han'da ofis ve iş yeri satışları dün itibari ile başladı. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş Başkanlığındaki gerçekleştirilen encümen toplantısında 6 iş yerinin satışı gerçekleştirildi. Çeşitli metrekarelerdeki 6 ofisin satışından ise yaklaşık 1 milyon liralık gelir elde edildi.

Kocaeli'nin ilk kamuya ait 'yeşil bina'sı olma özelliğini taşıyan Sarnıç Han, 13 bin 565 metre karelik alanda 7 katlı olarak inşa ediliyor. Tekno marketi, mağazalar, ofisler, çocuk oyun alanları ile her ayrıntının düşünüldüğü yapı Osmanlı ve Selçuklu motiflerini taşıyor. Çevre aydınlatması yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak iş hanının iç bahçe ve çevre peyzaj alanları az su ihtiyacı olan bitkilerle çevrelenecek.

(GY-Y)



26.07.2017 12:45:27 TSI

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