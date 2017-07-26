YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da siloların son kulesi de yıkıldı

Aksaray'da siloların son kulesi de yıkıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesinin yaklaşık 5 ay önce Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) devraldığı 20 bin metrekarelik arazi üzerindeki siloların son kulesi önceki gün yıkıldı.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kontrollü yıkım yapılan sahada incelemelerde bulundu. Başkan Yazgı, yıkım sahasında bulunan ağaçların korunacağını işaret ederek bölgeye yapılacak Selçuklu Park ile Aksaray'ın en önemli ihtiyacı olan kütüphane ve konferans salonunun yine bu bölgeye inşa edileceğini açıkladı. Başkan Yazgı, burada yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz arazi daha önce TMO'ya aitti. Yaptığımız görüşmeler neticesinde bu araziyi belediye devrilmesi suretiyle aldık. Burada proje başlatıyoruz. İlk önce yapmamız gerek siloların kaldırılmasıydı. Çünkü şehrimiz büyüyor. Trafik olsun, nüfus artışı olsun sürekli gelişen ve büyüyen bir şehir. Dolayısıyla şehrin içinde kaldığı için yeterli ölçüde çalışamıyor, yeterli düzeyde hizmetlerini sunamıyordu. Yaptığımız görüşmeler sonunda siloların buradan başka bir bölgeye taşınması kararından sonra bu arazi belediyemiz tasarrufuna bırakıldı. Zaten büyüyen şehirlerde bu şekilde bir çalışma yürütülmüş. Daha öncesinden şehir içinde kalmış bu tür yapılar farklı yerlere taşınıyor. Tabii burası bizim için bir simge, bir semboldü. Çünkü yaklaşık 60 yıl önce yapılmış. Artık inşallah silolarımız yeni yerinde faaliyet gösterecek. Şuanda da silonun en son kuleleri yıkılmış vaziyette. Çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.



"Yeşil alan korunacak, kütüphane ve konferans salonu inşa edilecek"

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yıkımdan sonra şehir merkezinde kalan 20 bin metrekarelik alan üzerinde ağaçların korunacağını belirterek, "Biz burada ne yapacağız. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan burası. Burada şehrimizin çok büyük bir ihtiyacı olan güzel bir kütüphane, konferans salonu gibi farklı ünitelerle bu bölgeyi şehrin yaşanabilir, nefes alınabilecek bir alanı haline getireceğiz. Bu bölge yoğun yeşil ve ağaçların olduğu alan. Ancak yüksek binaların yoğunluğu nedeniyle yeşil alan çok fazla ortada değildi. Şehrin merkezine çok yakın hatta şehir merkezi içinde diyebileceğimiz bir yerde hem yeşil alanıyla kütüphane ve konferans salonu ihtiyacını karşılayabileceğimiz güzel bir projeyi inşallah gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

(YC-FM-Y)



26.07.2017 12:49:01 TSI

NNNN

