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Konyaaltı'nda kız çocukları taekwondo öğreniyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:58
Konyaaltı'nda kız çocukları taekwondo öğreniyor
Konyaaltı'nda kız çocukları taekwondo öğreniyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Yaz Okulu'nun taekwondo kursunda 80 öğrenci temel savunma tekniklerini öğreniyor.
Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında açılan teakwondo kursuna özellikle kız öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Konyaaltı Belediyesi Atatürk Stadyumu'nun kapalı salonunda eğitim gören öğrenciler, temel savunma tekniklerini öğreniyor. Sokaktan gelebilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olmak isteyen gençlerin savunma sporlarına ilgi duyduğunu dile getiren 2. kademe taekwondo Antrenörü Sevgi Okutan, Konyaaltı Belediyesi taekwondo kursuna da bu anlamda büyük bir ilgi olduğunu söyledi. Yaşları 7-14 arası 80 kursiyeri olduğunu, büyük bir bölümünü ise kız öğrencilerin oluşturduğunu dile getiren Sevgi Okutan, taekwondo eğitimi alan bu kursiyerlerin kurs sonunda hem bedensel hem de ruhsal açıdan daha güçlü olacaklarını bildirdi.
Rus uyruklu kursiyer İlona Zatoçnayov, kursa geldiği bir aylık süre içinde teakwondo ile ilgili temel teknikleri öğrendiğini, bu kısa süre içinde bile kendisini daha güçlü hissetmeye başladığını söyledi.
Bu sporu uzun bir süredir yaptığını belirten siyah kuşak sahibi Dilara Soysal, Konyaaltı Belediyesi'nin bu kursu ile hayali olan Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştığını bildirdi. Özellikle kız çocuklarının kendilerini savunmayı bilmelerinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Soysal, tüm hemcinslerini savunma sporu yapmaya çağırdı.
(SÇ-SÇ-Y)

26.07.2017 12:59:11 TSI
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