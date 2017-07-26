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Halk Sağlığı Müdürlüğü eğitim programı düzenledi



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Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Halk Sağlık Müdürlüğü ebelere, hemşirelere ve aile hekimlerine psikososyal gelişimini destekleme programı eğitimleri veriyor.

Halk Sağlığı müdürlüğü toplantı salonunda verilen eğitim program hakkında bilgi veren Niğde Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, Toplumların globalleşen dünyada diğer toplumlara göre pozisyonunu, bireylerinin beceri düzeyleri ve kapasiteleri belirleyeceğini söyledi.

Müdür Dr. Değirmenlioğlu, ''İnsanın yaşam boyu bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı, beyninin gelişimiyle yakından ilişkilidir. Beyin gelişimi büyük oranda gebelik döneminde ve yaşamın ilk beş yılında oluşur. Bu dönemde beyin, dramatik bir hızla milyarlarca nöronun ve nöronlar arasında yüzlerce trilyon sinapsın oluşması ile büyür. Bu büyümenin anlamı, dünyayı algılayabilmek, düşünebilmek, hissedebilmek, hareket edebilmek ve belli şekillerde davranabilmek amacıyla kompleks bir komuta merkezinin gelişmesidir.' dedi.

İnsanın yaşam boyu kullanacağı becerileri, öğrenme kapasitesi, çevreyle ilişki yetenekleri ve kişiliği de beyin gelişimi ile birlikte büyük ölçüde bu yıllarda geliştiğini vurgulayan müdür Dr. Ertan Değirmencioğlu, ''Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı birinci basamak sağlık hizmetleri içine çocuğun ruhsal ve sosyal gelişimini izleme ve destekleme boyutlarını entegre ederek, gebe ve çocuğun birinci basamakta biyopsikososyal bakış açısı ile izlenmesini amaçlamaktadır'' ifadelerini kullandı.

(SK)



26.07.2017 13:02:27 TSI

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