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Tepebaşı'ndan çocuklara eğlenceli eğitim



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sürüyor.

Son olarak Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Doğadaki Sesler" adlı etkinlik ile okul öncesi öğrencilerine duyusal ve görsel materyaller kullanılarak eğitim verildi. Çocuklar ilk olarak Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'ne konuk olan Şair Erol Büyükmeriç'in "Doğadaki Sesler" adlı çocuk kitabındaki hayvan seslerini taklit ederek hem eğlendi hem de hayvanları öğrendi.

Etkinlikte çocuklar ayrıca Ressam Serap Deliorman'ın çizimleriyle de hayvanları tanıdı. Her çocuğa üzerinde hayvanların bulunduğu kartlar dağıtılarak, öğrencilerin hayvanları pekiştirmesi sağlandı. Hayvanlar üzerine çocuk şiirlerinin okunduğu etkinliğe katılan 3-4 yaş grubu çocukların, eğlenceli bir şekilde hayvanları tanımaları amaçlanıyor.

(BRK-AS-Y)



26.07.2017 13:10:19 TSI

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