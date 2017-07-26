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Körfez'de mezarlık yolları yenilendi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez'de İlimtepe Mezarlığı içerisindeki yollar, belediye ekiplerince beton dökülerek kullanışlı hale getirildi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt ve parke çalışmalarını devam ettirirken, mezarlıklar içerisinde de düzenlemeler yapıyor. Özellikle İlimtepe Mezarlığı'nda yoğunlaşan çalışmalarda, vatandaşların daha rahat ulaşımını sağlamak adına yeni yollar açılmış ve düzenlenmişti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da İlimtepe Mezarlığı içerisinde devam eden çalışmaları yakından inceledi. Vatandaşların daha kolay kabirlere ulaşması için İlimtepe Mezarlığı içerisine yeni yollar açılırken, mevcut yollar da önce düzenlendi ardından beton dökülerek daha kullanışlı hale getirildi.

(UK-GY-Y)



26.07.2017 13:25:44 TSI

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