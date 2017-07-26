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Diyarbakır'dan Avrupa'ya uçak seferi talebi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da iş odaklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kentten Avrupa'ya uçak seferlerinin başlatılmasını istedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar ile Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, kentten Avrupa'ya uçak seferlerinin başlatılmasını istedi. Diyarbakır ve bölgeden yüz binlerce insanın yurtdışında yaşandığı ve bu insanların ancak İstanbul aktarmalı kentte gelebildiklerini belirten DTSO Başkanı Sayar, "Diyarbakır Havalimanı, uluslararası uçuşların da yapılabileceği modern ve yıllık iki milyon yolcu sayısına ulaşmış bir havalimanıdır, ilimizin ve bölgemizin potansiyeli göz önünde bulundurularak dış hat seferlerinin çeşitlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Bölgeden Avrupa ülkelerine yapılan seferlerin İstanbul aktarmalı yapılmasının vatandaşların zaman ve para kaybına uğramasına neden olduğunu anlatan DTSO Başkanı Sayar, "Almanya, Fransa ve İskandinav ülkelerine genellikle aile olarak yolculuk yapan hemşerilerimiz zaman ve para kaybına da uğramaktadır. Diyarbakır'ın komşu illere hitap eden konumuyla, ilimizden Avrupa'ya yapılacak uçak seferleri yoğun talep göreceğinden bu seferlere başlanmalıdır" diye konuştu.



"Diyarbakır önemli bir merkez olacaktır"

DTB Başkanı Engin Yeşil ise, "Diyarbakır Havalimanın 2017 yılının ilk altı ayında toplam 953 bin 993 vatandaşımızca kullanmıştır. Bu rakamlar gösteriyor ki ilimize havaalanında uluslararası sefer sayılarının artırılmasıyla daha fazla yolcunun taşınması söz konusu olacaktır. Bu durum ilimiz başta olmak üzere bölge ekonomisinin canlanmasına da katkı sağlayacaktır. Avrupa'ya doğrudan uçuşların gerçekleştirilmesi bölgeye önemli bir hareketlilik sağlayacaktır. Avrupa ülkelerine direk uçak seferlerinin başlaması durumunda Diyarbakır Havalimanı dış hat uçuşları için de önemli merkezlerden biri haline gelmiş olacaktır" ifadelerinde bulundu.

(İHA-MP-Y)



26.07.2017 13:28:18 TSI

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