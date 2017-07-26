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Adıyaman'da cami ve çocuk buluşması düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Müftülüğü tarafından 'Cami ve Çocuk Buluşması' konulu program gerçekleştirildi.

Mehmet Kırçalı Camisinde gerçekleşen programda il merkezinde bulunan yaz kuran kurslarına giden yaklaşık 200 öğrenci bir araya geldi. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından ilahiler, kuran-ı kerim tilaveti ve bilgi yarışması düzenlendi. Bilgi yarışmasını kazanan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Düzenlenen programa katılan İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, "Şimdi yaz kuran kurslarımız devam ediyor. Bizler bu yaz kurslarımızda çocuklarımıza hem Kuran-ı Kerim, hem dini bilgiler, hem İslami ahlak, hem de peygamberimiz s.a.v efendimizin güzel ahlakını öğretmeye gayret ediyoruz ve öğretiyoruz. Bizler bunu camilerde yapıyoruz ki çocuklarımız caminin manevi havasını alsınlar, cami adabını öğrensinler" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



26.07.2017 13:37:48 TSI

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