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Turgutlu yeni bir yaşam alanı daha kazanıyor



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MANİSA (İHA) - Turgutlu'nun sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Ergenekon Mahallesi Sahil Sokak'ta yeni yaşam alanı çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatlarıyla Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 2 bin 510 metrekarelik mevcut alana bölge halkının keyifli zaman geçirebileceği prestij park için ilk kazma vuruldu.

Daha önce Hüdavendigar Park ile Ergenekon Mahallesine yaşam alanı kazandıran Turgutlu Belediyesi, Sahil Sokak'ta da benzer bir çalışma başlattı.

Halkın beklentisini göz önünde bulundurarak başlatılan çalışmalar kapsamında 2 bin 510 metrekarelik alan yeşillendirilecek, bordür ve parke taşı ile çevrelenecek alana aydınlatma, havuz, yürüyüş parkuru, 5 adet kamelya, oyun grubu ve oturma alanları oluşturulacak. İlçe merkezi ve merkeze uzak mahallerde hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Ergenekon Mahallesi Sahil Sokak çevresinde yeni prestij park projesi için ilk kazmayı vurduklarını ifade ederek, "Mevcut atıl alana dair halkımızın beklentisinin üzerinde bir çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 2 ay sonra kurak olan alan yemyeşil haliyle vatandaşımızın hizmetinde olacak. Parkımız şimdiden Ergenekon Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

(SC-Y)



26.07.2017 13:40:20 TSI

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