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Yaz okullarında 3. dönem kayıtları başladı



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin spor okullarında eğitim imkanı sağladığı branşlar miniklerden ilgi görüyor.

İlk 2 dönemde 4 bin 126 Yıldırımlı çocuğa sevdikleri spor branşlarında eğitim veren Yıldırım Belediyespor Kulübü yaz spor okulların gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak yaz tatilini ve boş zamanlarını sevdikleri spora yönelerek değerlendiren öğrenciler, burada güzel vakit geçirerek yeni arkadaşlıklar ediniyor. Öte yandan tenis, jimnastik, basketbol, karate, yüzme,voleybol ve satranç olmak üzere 7 farklı branşta düzenlenen yaz spor okullarının 3. dönem kayıtları 11 Ağustos'ta sona ererken,4. dönem kayıtları da 15 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi, Mimar Sinan Spor Salonu, Barış Manço Kültür Merkezi, Sinandede Kadın Spor ve Jimnastik Merkezi ile Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri'nde devam edecek.

(MŞ)



26.07.2017 13:44:02 TSI

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