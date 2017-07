YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MAGİDER öncülüğünde girişimcilik sertifikası aldılar

MANİSA (İHA) - Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) 'Uygulamalı Girişimcilik Kursu'nu bitiren 25 kişiye belgeleri dernek binasında yapılan bir toplantıyla verildi.

MAGİDER tarafından düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursu'nu tamamlayan 25 kişiye belgeleri verildi. Sertifika dağıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu, "Öncelikle bu kursu düzenlenmesinde yardımcı olan ve bize kapılarını açan dernek yönetim kurulu üyemiz Kürşat Hatipoğlu'na yürekten teşekkür ediyor, belgelerini alan tüm kursiyerleri tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmalarında, sertifika alan kursiyerlerin, güzel iş fikriyle KOSGEB'e başvurmalarını isteyen Başkan Aloğlu şunları söyledi: "Bu sertifikaları almak önemlidir. Ancak daha da önemli olan güzel iş fikriyle KOSGEB'e başvurmak ve hayalinizdeki işi kurmaktır. Biz bu konuda her zaman sizin yanınızda olacağız. Siz hangi noktada, hangi kurumda sıkışırsanız bize başvurunuz, sıkıntı neyse hep beraber çözelim. Siz yeter ki kararlı olun, iyi işle başvurun. Asıl amaç, Manisa'da yaşayan esnafımızın ayakta kalmasını temin etmek, girişimci arkadaşlarımızı burada istihdam etmek ve istihdam sağlamaktır. Şimdilik projelerin yüzde 5'ni geçirirsek kendimizi başarılı sayacağız ki bu oran şuan bile aşılmış. Özellikle bayan girişimcilerimiz, Manisa'da olmayan işleri açsın. Yeter ki azim ve kararlı olalım. Biz dernek olarak her zaman yanınızda olacağız. Dernek olarak, iş adamları olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yardımcı olacağız. Bugün girişmiş olduğunuz işin inşallah meyvelerini bir anlamda toplayacağız. Birimizin kalkınmış olması, bu yolda uğraşan başka birimize el atıp kaldıracağı anlamına geliyor ve inanıyoruz. Tamda bu inançla şehrimizi daha refah bir statüye taşımak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Girişimcilik belgesi alan arkadaşlarımızın, şehrimize anlamlı katkılar sağlayacaklarına inanıyoruz. Biz ekonominin bir kültür olduğuna, ekonomik anlamda kalkınmanın temelinde de, ekonomi kültürüne hakim olmaya gerektiğine inancımız tamdır. İmkanı olmayan ve ancak bir şeyler yapmak isteyen girişimci arkadaşlarımızın hayallerini, planlarını ve projelerini gerçekleştirilmesi için zemin oluşturan ve imkan sağlayan kurumumuz içinde büyük bir övünç kaynağı aynı zamanda onurdur."

MAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Kürşad Hatipoğlu ise şunları dile getirdi: "Bugün burada bulunan girişimci adayları ile sürecin başından beri birlikteyiz. Öncelikle, bütün adaylarımız sertifika almaya hak kazandıkları için tebrik ediyorum. Bu projede yoğun ilgi almıştık. Gerçekleştirdiğimiz mülakat ile doğru kişileri seçtiğimizi düşünüyorum. Sizler bu belgeyi alarak güzel bir yola çıktınız. Aynı istek ve inançla yürümeniz için MAGİDER olarak her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim."

