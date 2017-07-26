YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Merkezefendi otantik pazaryeri açıldı

Merkezefendi otantik pazaryeri açıldı



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi tarafından Gerzele Mahallesi'ne kazandırılan 'Otantik Pazaryeri' hizmete girdi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Gerzele Mahallesi'ne kazandırdığı 'Otantik Pazaryeri' her Çarşamba ve Cumartesi günleri alışveriş için kapılarını açıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, otantik pazaryerini ziyaret etti. Başkan Subaşıoğlu, pazar esnafının sergilerini tek tek gezerek, esnafla sohbet etti, alışverişini yaptı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Gerzele Mahallemize kazandırdığımız otantik pazaryerimiz hizmete girdi. Artık vatandaşlarımız için her Çarşamba ve Cumartesi günleri kapıları açılıyor. Doğrudan üreticinin kendi ürünleri olan meyve ve sebzeler burada yer alıyor. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bugün bu pazaryerimizi ziyaret ettik. Alışverişimizi buradan yaptık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



26.07.2017 13:55:12 TSI

NNNN

