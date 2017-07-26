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Stratejik Gürültü Haritası için çalışmalar devam ediyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:07
Stratejik Gürültü Haritası için çalışmalar devam ediyor
Stratejik Gürültü Haritası için çalışmalar devam ediyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden gürültüyle mücadele etmek için başlattığı "Stratejik Gürültü Haritaları Hazırlanması Projesi" çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını etkileyen gürültüyle mücadele etmek için "Stratejik Gürültü Haritaları Hazırlanması Projesi" kapsamında hazırlanan gürültü modelleme projelerinin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen teyit ölçümleri çalışmalarına devam ediyor. Çalışma ile Diyarbakır ili sınırları içerisinde yer alan karayolları, demiryolları, sanayi, eğlence merkezlerinin ve muhtelif gürültü kirliliğinin olabileceği alanlarda Stratejik Gürültü Haritalarının hazırlanması ve raporlanması yapılacak.

Eylem planı hazırlanacak
Şu ana kadar kent merkezindeki küçük sanayi bölgelerinde, endüstri tesislerinde ve eğlence yerlerinde gürültü ölçüm cihazları ile ölçümler yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki trafik yoğunluğundan kaynaklanan ses yoğunluğunun ölçümüne başladı. Diclekent Bulvarı, Elazığ Caddesi, Mahabad Bulvarı (75 metrelik yol), Kamışlo Bulvarı ve Şanlıurfa yolunda ölçüm yapan ekipler, veriler toplandıktan sonra gürültünün azaltılması da dahil olmak üzere gürültü ile ilgili tüm konuların değerlendirilmesi, yönetimi ve azaltılmasının planlanmasını kapsayan eylem planı hazırlayacak. Çalışma sonunda toplanan veriler, stratejik gürültü haritalarının doğrulanması için kullanılacak. Veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak raporun ardından gürültü eylem planının uygulanmasına geçilecek.
(İHA-MP-Y)

26.07.2017 14:08:45 TSI
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