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Asılsız ihbar ekipleri alarma geçirdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir kadının araç içerisinde mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine verilen adreslere giden polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından olayın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bir bayanın araç içerisinde mahsur kaldığı ve araçtan çıkamadığı ihbarını alan polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri, Yen Mahalle Engelsiz Yaşam Parkı yakınlarında araçta mahsur kaldığı söylenilen kadını aramaya başladı. Yapılan aramalar ve incelemeler neticesinde her hangi bir olumsuzlukla ve ihbarda bulunan şahsa ulaşılamayınca olayın asılsız ihbar olduğu anlaşıldı. Ekipleri durumun asılsız ihbar olduğu anlaşılması üzerine ekipler normale döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



26.07.2017 14:23:52 TSI

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