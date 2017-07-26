YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GTO'dan Komşu ilin valisine hayırlı olsun ziyareti

GTO'dan Komşu ilin valisine hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Başkan yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Özgüler, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek, yeni görevlerinde başarı diledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Kilis'in Gaziantep'in bir parçası olduğunu, iki kentin sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari alanda yapacağı işbirliğinin iki kentin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Gaziantep ve Kilis'in yapacağı ortak çalışma ve projelerin iki kenti çok daha ileri konuma getireceğine dikkat çeken GTO Başkanı Hıdıroğlu, "Gaziantep'in başarılı olmasının sırrı ortak akıla önem vermesi ve uyum içinde çalışmasıdır. Bu ortak akıl dediğimiz birliktelikte kamu kurumlarımız, Odalarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız hepsi uyum içinde, ilimizi daha ileri götürme adına ne yapabiliriz gayreti içindeler. Gaziantep'in başarısındaki sır bu. Gaziantep ortak akılla büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Gaziantep ve Kilis birlikte ortak olarak hareket ederse iki kentte kalkınır. Kilis valiliğine atanmanızı bu açıdan şans olarak görüyoruz. Gaziantep ve Kilis'in yapacağı ortak çalışma ve projelere önemli katkılar sağlayacağınıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. Kilis valisi Mehmet Tekinarslan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalar için başarılar diledi. Tekinarslan, yapılacak ortak çalışmalara her zaman destek olmayı hazır olduklarını vurguladı.

Ziyarette ayrıca Gaziantep-Kilis ilişkileri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 2017 yılı yatırım programına alınan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi konusunda da görüş alış verişinde bulunuldu.

(SD-Y)



26.07.2017 14:33:10 TSI

NNNN

