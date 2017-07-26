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67 bin adet yavru sazan balığı göletlere bırakıldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:37
67 bin adet yavru sazan balığı göletlere bırakıldı
67 bin adet yavru sazan balığı göletlere bırakıldı

(Fotoğraflı)

Şahap Gürler
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince 67 bin adet yavru sazan balığı göletlere bırakıldı.
Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, temel balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla 2016 yılında uygulamaya konulan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürüttüğü "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde 2017 yılında üretilen sazan balığı yavrularından İl Müdürlüğüne getirilen 67 bin adet yavru sazan balığı; İl Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bülent Zafer Taş ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katılımı ile Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli personeller tarafından Aziziye, Aşkale, Tortum, Şenkaya ilçelerinde bulunan göletlere bırakıldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müdürü Osman Akar, "Bakanlığımız; ülkemizin su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunmasını, sürdürülebilir kullanımını, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Bu amaçla 67 bin adet yavru sazan balığı 4 ilçemizde bulunan göletlere bırakıldı. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz balıklandırma faaliyetinin amacına ulaşabilmesi için amatör balıkçılarımızın da avlanma sezonuna, avlanacak balığın minimum avlanabilir boyutuna dikkat etmeleri ve en az bir kez üremesine imkân tanınması önemlidir. Balık türlerinin su kaynaklarımıza bırakılarak su ürünlerimizin devamlılığı sağlanacaktır" dedi.
(ŞG-AA-Y)

26.07.2017 14:38:38 TSI
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