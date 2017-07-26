YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Özakcan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Özakcan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın annesi Kamuran Özakcan, Efeler merkez Beycami'de öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninin ardından Tellidede Mezarlığında toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın annesi Kamuran Özakcan (90) kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul'un kıldııdığı cenaze namazına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile Efeler Kaymakamı İzzetin Sevgili başta olmak üzere belediye ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyaset ve iş dünyasından birçok isim, Efeler belediyesi personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında taziyeleri kabul eden başkan Özakcan, annesi Kamuran Özakcan'ın naaşı karşısında duygusal anlar yaşadı. Helallik istenmesinin ardından Efeler Beycami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında merhume Özakcan için dua da edildi. Merhume Kamuran Özakcan, Tellidede Mezarlığında toprağa verildi.

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın annesi Kamuran Özakcan, bir süredir Aydın'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. 90 yaşında olan Kamuran Özakcan, dün öğleden sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

(MS-MB-Y)



26.07.2017 14:51:41 TSI

NNNN

