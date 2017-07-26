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İdil Biret, gladyatörler kentinde konser verecek



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MUĞLA (İHA) - Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile birlikte 31 Temmuz'da Muğla'da konser verecek.

İki yaşında müzikle tanışan, beş yaşında Mithat Fenmen'den piyano dersleri almaya başlayan ve bir yıl sonra Ankara Radyosu'nda Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası eşliğinde Bach'ın Re Minör Piyano Konçertosu'nu seslendiren ve dönemin "harika çocuğu" olarak nitelendirilen İdil Biret, Muğla'da konser verecek.

1948 yılında İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, hakkında TBMM'ye teklif sunduğu, teklif sonrasında da "Harika Çocuklar Yasası" olarak bilinen kanun çıkartılan İdil Biret Muğla'daki konserini Gladyatörler Kenti olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde verecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yatağan Belediyesi iş birliğinde, İdil Biret ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki konseri 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

(MB-Y)



26.07.2017 14:59:09 TSI

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