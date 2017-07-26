Nilüfer Belediyespor kaleyi sağlama aldı
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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Hentbol Takımı, Macaristan'ın Vac takımından kaleci Idriss Drissi'yi renklerine bağladı.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, geçen sezon Macaristan'ın Vac takımında forma giyen Idriss Drissi'yi kadrosuna kattı. Tunus Milli Takımı'nda da görev alan Drissi, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde sözleşmeyi imzaladı. 1.96 cm boyundaki başarılı sporcu, kaleci mevkiinde görev yapıyor.
(MŞ)
26.07.2017 15:04:03 TSI
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