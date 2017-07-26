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Albay Selçuk Yıldırım'a veda ziyareti



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta görev yapan bazı ulusal ve yerel basın temsilcileri Jandarma Komutanlığı Kararnamesi ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na atanan İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım'a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, Yozgat ve Yozgatlı ile gönül bağı kurduğunu ve kentten ayrılmanın burukluğunu yaşadığını söyledi.

Yozgat insanın kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yıldırım,"Yozgat benim için her zaman özel yeri olan bir kent olacak. Görevde bulunduğum 3 yıllık süre içerisinde güzel günler yaşadık. Acıları da sevinçlerimizi de hep beraber yaşadık. Bozkır insanının yeri benim için her zaman ayrı olacak" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Albay Yıldırım ve basın mensupları hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaştı.

(BMG-UY-Y-)



26.07.2017 15:06:01 TSI

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