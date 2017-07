YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dörtyol'da sahile can simitleri asıldı

(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde boğulma olaylarını önlemeye yönelik plaj kıyısında 'acil durum noktaları' kurularak can simitleri yerleştirildi.

Belediye ekipleri tarafından Dörttaş sahilinin belirli noktalarına demir direkler dikilerek üzerlerine birbirine bağlı can simitleri asıldı.

Belediye yetkilileri, Dörttaş aile plajında vatandaşların daha güvenli şekilde denize girmelerini sağlamak amacıyla kıyıda belirli bölgelerde acil durum noktaları oluşturduklarını belirterek, "Kıyıda bulunan vatandaşlarımız deniz içerisinde boğulma gibi zorda kalanlara belirli noktalara yerleştirdiğimiz can simitlerini kullanarak yardım edebilecekler" dedi.

26.07.2017 15:13:51 TSI

