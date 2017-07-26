Dörtyol'da sahile can simitleri asıldı
(Fotoğraflı)
Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde boğulma olaylarını önlemeye yönelik plaj kıyısında 'acil durum noktaları' kurularak can simitleri yerleştirildi.
Belediye ekipleri tarafından Dörttaş sahilinin belirli noktalarına demir direkler dikilerek üzerlerine birbirine bağlı can simitleri asıldı.
Belediye yetkilileri, Dörttaş aile plajında vatandaşların daha güvenli şekilde denize girmelerini sağlamak amacıyla kıyıda belirli bölgelerde acil durum noktaları oluşturduklarını belirterek, "Kıyıda bulunan vatandaşlarımız deniz içerisinde boğulma gibi zorda kalanlara belirli noktalara yerleştirdiğimiz can simitlerini kullanarak yardım edebilecekler" dedi.
(NCT-Y)
26.07.2017 15:13:51 TSI
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