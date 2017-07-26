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Toplu taşıma araçlarında klima denetimi



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta ekipleri, minibüs ve otobüslerde klimaların çalıştırılmadığı yönündeki şikayetlerin artması üzerine, şehir içerisinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında klima denetimi yaptı.

Havaların ısınması ile beraber toplu taşıma araçlarında klimaların çalıştırılmadığı yönünde vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini artırdı. Ekipler klima denetimleri ile 2017 Mayıs ayından itibaren 2 bin 80 adet toplu taşıma aracını denetleyerek, 37 adet toplu taşıma aracına tespit tutanağı tuttu. Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimler sırasında, sivil olarak toplu taşıma aracında seyahat eden zabıtalar, sürücünün araç içerisindeki kural ihlallerini ve klimasının çalışıp çalışmadığını yaka kamerası ile kayıt altına alarak, belirlenen noktalarda bekleyen zabıta ekiplerine bildiriyor. Zabıta ekipleri aracı durdurarak, sivil trafik zabıta ekibini araç sürücüsüne ve yolculara tanıtıyor. Araç sürücüsüne yaptığı hataları anlatan ekipler, sürücüyü uyarmalarının ardından gerekli yasal işlemi uyguluyor.

Zabıta ekipleri, toplu taşıma aracında seyahat eden vatandaşları da klimasını çalıştırmayan veya kurallara uymayan toplu taşıma aracının kooperatif ismi, plakası ve olay zamanını, 444 2 153 çağrı merkezini arayarak veya Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan şikayet formunu doldurarak bildirmeleri konusunda bilgilendiriyor.

(KRY-Y)



26.07.2017 15:14:15 TSI

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