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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektör ile mücadeleye ara vermiyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Vektör Mücadelesi hizmeti yaz dönemi çalışmaları devam ediyor. Başta sivrisinek, karasinek, kemirgen ve haşerelere zararlıların üreme alanlarına kadar girilerek son sistem araç ve ekipmanlar ile anında müdahalede bulunuluyor.

Çalışmalar kapsamında, bataklık, sazlık gibi ulaşılması zor alanlarda da çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 8 çarpı 8 amfibik araç ve hiç kimyasal ilaç kullanılmadan sivrisinek larvaları ses dalgalarıyla yok ediliyor. Larva sonic cihaz mücadelede etkin rol oynuyor. Çatı olukları gibi zor noktalara erişim imkanı tanıyan teleskopik araç ise tüm yaz boyunca vektör mücadelesi çalışmalarına destek veriyor.

Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalara ek olarak Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği doz ve aralıklarla Mist Blower denilen cihazlarla soğuk püskürtme tarzında çalışan cihaz ile de ergin mücadelesi yapılıyor.

Yaz dönemi çalışmaları kapsamında aşırı sıcaklardan kaçmak ve üreme amacıyla yer altı sistemlerine sığınan ergin sivrisineklerle etkin mücadele ediliyor. Bunun için belirli dönemlerde alt yapı sistemlerine termal fog denilen cihazlarla dumanlama yöntemiyle ek ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriliyor.

(UK-AY)



26.07.2017 15:17:38 TSI

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