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Dicle Elektrik Diyarbakır'daki 14 milyonluk yatırımın 2. etabını başlattı



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DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti yönetmeliklerine uygun olarak hizmet kalitesini artırmak, bu arada müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmek için yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde başlatılan ve 3 etaptan oluşan 14,3 milyonluk yeraltı elektrik tesis yatırımının 2. etap çalışmalarına başlandı.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü, merkez Kayapınar ilçesindeki Gaziler mahallesi alçak ve orta gerilim yeraltı elektrik tesis işi için çalışmalarını geçtiğimiz bahar aylarında başlattı. 2017 yılı yatırım programına alınan 14 milyon 312 bin liralık yatırımın ilk etabı 5 milyon 114 bin liralık harcama ile yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonucunda geçen ay tamamlandı. Kasım ayında tamamen bitilmesi planlanan yatırımın 4,4 milyon liralık ikinci etabı için ise çalışmalara kısa süre önce başlandı.



Kesintisiz ve kaliteli enerji

Çalışmaları yerinde inceleyen ve ilgililerden ilgi alan Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Uğur Yaka, bu yatırım ile müşterilerine daha kaliteli enerji vermenin yanında kayıt dışı elektrik kullanımını da maksimum düzeyde önleneceğini bildirdi. Yaka, 2.etabına başlanan yatırım ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Toplamda 3 etaptan oluşan 'Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Gaziler Semti AG-OG Yeraltı Elektrik Tesisi İşi' kapsamında 14 milyon 312 bin lira harcama gerçekleştirilerek mevcut beton direkli, havai hatlı alçak ve orta gerilim dağıtım şebekesi yer altına alınacak. Çalışma sonunda 17 bin 260 müşterimizin sayaç ölçü devresinin ıslahatı da sağlanacak. Kayıt dışı ile mücadelenin de bir parçası olan bu yatırım ile müşterilerimize kesintisiz ve daha kaliteli enerji dağıtımı sağlayacağız."



"Kurulu güç 20 oranında artacak"

İl Müdürü Uğur Yaka, Gaziler'deki 21 trafo bölgesinde gerçekleştirilecek yatırım çalışması sonunda mahalledeki kurulu enerji gücünün yüzde 20 oranında artırılacağı, bunun ise enerji kalitesini artıracağı müjdesini de verdi. Kasım ayında projenin tüm etaplarının tamamlanmasının planladığını kaydeden Yaka, yeni yapılan yeraltı şebekesi kapsamında yaklaşık 44 bin metre alçak ve orta gerilim yeraltı kablosu kullanılacağını, 287 adet aydınlatma direğinin dikimi ile 55 adet box panonun montajının gerçekleştirileceğini bildirdi. İl Müdürü, proje kapsamında 5.000 abonenin sayaç ölçü devresinin, yatay sayaçlı uzaktan haberleşmeli ölçü devreleri ile değiştirilerek kayıt dışı kullanımın engelleneceğini sözlerine ekledi.

(İHA-MP-Y)



26.07.2017 15:24:30 TSI

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