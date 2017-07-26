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Bilgi evleri gerçek sahiplerine hizmet verecek

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:22
Bilgi evleri gerçek sahiplerine hizmet verecek
Bilgi evleri gerçek sahiplerine hizmet verecek

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Daha önce FETÖ'cülerin elinde olan Adıyaman'daki Bilgi ve Kültür Evlerinin yeniden gerçek sahibi olan halka hizmet etmesi için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi, üç mahalledeki bilgi ve kültür evinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Mülkiyeti Adıyaman Belediyesi'ne ait olmasına rağmen 06.05.2010 tarih ve 87 sayılı Adıyaman Belediye Meclis kararıyla Sema Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine tahsis edilen ancak, 11.04.2014 tarih ve 238 sayılı kararla yasal düzenlemelere aykırı olarak yapılan bu tahsis Adıyaman Belediyesi Meclis kararı ile iptal edildi. Adıyaman Belediyesi Meclisinin aldığı bu karar üzerine 19.02.2015 tarihinde FETÖ'den yeniden alınan Fatih, Cumhuriyet ve Siteler Mahallesindeki üç Bilgi ve Kültür Evi, Adıyaman Belediyesi tarafından yeniden gerçek sahibi olan halka kazandırılacak.
Adıyaman Belediye tarafından iç tefrişatı yapılan Bilgi ve Kültür Evlerinin en kısa sürede halka yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyleyen yetkililer, "Daha öncesi FETÖ'cülerin elinde olan Bilgi ve Kültür Evlerimiz, Adıyaman Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından yeniden halkımızın hizmetine sunulacak. Fatih, Siteler ve Cumhuriyet Mahallesindeki bu evleri yeniden dizayn edilerek modern hale getiren belediyemiz, buralarda üniversiteye hazırlık kursları, bilgisayar kursları ve geniş kitap yelpazesi ile kütüphaneler oluşturacak. Ayrıca halk eğitim merkezi tarafından da buralarda halı, dikiş, nakış, rölyef, çanta, kuaför, Osmanlıca, İngilizce ve Kur'an-ı Kerim kursları açılacak. Yine bu evlerimizde mahallede bulunan minik çocukların yararlanabileceği kreş yer alacak. Bina ve iç dizaynı Adıyaman Belediyesi'ne ait olan Bilgi ve Kültür Evlerindeki kurslar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenecek" diyerek bilgi verdi.
Yetkililer, Bilgi ve Kültür Evlerinin en kısa sürede hizmet vermesi için yoğun bir şekilde çalışıldığını da sözlerine ekledi.
(AHM)

26.07.2017 15:24:43 TSI
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