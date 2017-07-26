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CHP Daday İlçe Başkanı Ak, kalp krizi geçirdi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:28
CHP Daday İlçe Başkanı Ak, kalp krizi geçirdi
CHP Daday İlçe Başkanı Ak, kalp krizi geçirdi

(Fotoğraflı)

Serkan Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi Daday İlçe Başkanı Burhan Ak, kalp krizi geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, CHP Daday İlçe Başkanı Burhan Ak, aniden fenalaşarak Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Burhan Ak, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. CHP Daday İlçe Başkanı Burhan Ak'ın, kalbinin tek damarında tıkanıklık olduğu ve anjiyo yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi.
(Vİ-AY)

26.07.2017 15:29:32 TSI
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