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Kazakistanlı öğrenciler İnönü'yü gezdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Kazakistan'dan gelen öğrenciler İnönü'yü gezdi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, TÜRGEV'in eğitim programları kapsamında Türkiye'de İslami İlimler ve Kuranı Kerim Dersi almaya gelen Kazakistan Çimkentli öğrencileri ilçede ağırladı. Belediye tarafından İnönü'nün tarihi ve turistik alanları gezdirilen konuk heyet, gezi sonrası Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret ettiler. Başkan Bozkurt, Kazakistanlı öğrencilere İnönü hakkında bilgiler verdi. Kazak öğrencileri İnönü'de ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını belirten Başkan Bozkurt, "Kazakistanlı öğrencilere ilçemizi tanıttık. Misafir öğrencilerimiz İnönü ilçemizdeki hatıralarını Kazakistan'da paylaşarak bizlere fahri elçilik yapacak olmalarından dolayı mutluyuz" dedi.

Kazakistanlı öğrenciler gezi kapsamında İnönü'nün tarihi binalarını, doğal gezi alanlarını, Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Tesisleri'ni ve İnönü Karargah Binasını ziyaret ettiler.

(MSY-AS-Y)



26.07.2017 15:34:43 TSI

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