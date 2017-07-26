Erbaa'da ahır yangını
(Fotoğraflı)
Şaban Konyar
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde çocukların çıkardığı yangında yanan ahır kullanılmaz hale geldi.
Yangın öğle saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Begonya sokakta meydana geldi. Anıl Buğra Hünerci (6) ve amcasının oğlu Emre Hünerci (8) dedelerine ait ahırda çakmakla oyun oynamaya başladı. Bu sırada çocukların bulunduğu ahırdaki samanlar tutuştu. Ahırın yandığını fark eden komşular, ahırdaki çocukları ve 8 büyükbaş hayvanı dışarı çıkarmayı başardı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.
(UY-Y-)
26.07.2017 15:39:19 TSI
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