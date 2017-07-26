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Başkan Memiş, eğitimcilerle bir araya geldi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:39
Başkan Memiş, eğitimcilerle bir araya geldi

BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt'ta görev yapan eğitimcilerle bir araya geldi.
Eğitimcilere Bayburt Belediyesi'nin tamamlanan ve devam eden projeleri ile yapımı planlanan projeleri anlatan Başkan Memiş, Bayburt'un ve Bayburtlunun her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ettiklerini söyledi. Bu manada projelerin imalatının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Memiş, Projeler tamamlandığında Bayburt'un otoparklarından, yeşil alanlarına, sosyal donatılarından, yol ve kaldırımları ile parklarına kadar çok nezih ve göze hoş gelen, örnek bir şehre dönüşeceğini ifade etti.
Alt yapı meşakkatli bir iş
Toplantıya katılan 22-23. Dönem Ak Parti Bayburt Milletvekili ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda bir eğitimci olan Fetani Battal ise altyapının meşakkatli bir iş olduğunu söyleyerek bu çalışmanın diğer illere nazaran 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmasının büyük bir şans olduğunu belirtti. Çalışmalarından ötürü Başkan Memişe teşekkür eden Battal, "Başkanımız Bayburt tarihinin en şanslı aynı zamanda en şansız başkanı. Şanslı çünkü şuan ülkemizin başında güçlü bir lider Cumhurbaşkanımız bulunuyor ve aynı zamanda güçlü bir maliye bakanımız var. Şansız çünkü altyapıya hiç bir başkan kolay kolay cesaret edemezken göreve gelir gelmez bu işe girdi ama çok şükür bu çalışmaları bitirdi" diye konuştu.
(BK-AA-Y)

26.07.2017 15:41:00 TSI
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