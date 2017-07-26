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'Yambol ve Edirne-Tunca'nın İki Şehri' toplantısı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - "Yambol ve Edirne-Tunca'nın İki Şehri" isimli projenin ilk ekip toplantısı Edirne Belediyesinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği Bakanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında Yambol Belediyesi ve Edirne Belediyesinin ortak yürüttüğü "Yambol ve Edirne-Tunca'nın İki Şehri" isimli projenin ilk proje ekibi toplantısı Edirne Belediyesi AB ve Uluslararası İlişkiler Birimi'nde gerçekleşti. Edirne Belediyesi ve Yambol Belediyesi proje ekiplerinin katıldığı toplantıda proje hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlaması ve uygulamalarına yönelik konular görüşüldü.

Yambol ve Edirne-Tunca'nın iki Şehri isimli proje ile bölgeye ait doğal ve kültürel miras ve ilgili altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile Edirne ve Yambol Belediyelerinin turistik cazibelerinin artırılması hedefleniyor. Hedefe ulaşmak için, Edirne Belediyesine ait Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün hizmet binası olarak kullanılan tarihi bina restore edilecek, Yambol Belediyesi Şehir Parkı Köprüsü ve bitişik alanın renovasyonu yapılacak, Edirne ve Yambol'un turistik potansiyelini artırmak üzere aktiviteler düzenlenecek. Yambol'un geleneksel Kukerfestivali'nin Edirne'de, Edirne'nin geleneksel Kakava ve Hıdrellez etkinliği Yambol'da 2'şer günlük etkinliklerle tanıtılacak, Edirne ve Yambol'da fotoğraf sergileri düzenlenecek ve projenin işleyişi hakkında bilgi vermek üzere basın toplantıları ve bilgilendirmeler yapılacak.

Toplam bütçesi 504 bin 247,86 euro olan projenin 233 bin 187 euro'su Edirne Belediyesinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kullanılacak.

(AC-Y)



26.07.2017 15:42:56 TSI

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