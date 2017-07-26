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Cizre Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:06
Cizre Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Cizre Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Cizre Belediyesi, Nurullah Caddesi'nde yol yapım çalışmasına başladı.
Cizre'de vatandaşların ulaşımda kullandığı ama yolda oluşan çukurlardan dolayı en çok şikayet ettiği Nurullah Caddesinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına başladı. Dicle Mahallesi Nurullah Caddesi'nde alt yapı çalışmaları biterken, Belediye ekipleri içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi eskimiş alt yapı hatlarını yenileme çalışmalarını tamamladıktan sonra, yol yapım ve asfalt çalışmalarına başlanacak. Çalışmaların başlamasıyla birlikte esnaf ve vatandaşlarda derin bir nefes aldı. Cizre'nin İşlek ve halkın çok kullandığı caddelerden biri olan Nurullah Caddesi'ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun trafiğe açılacağı belirtildi.
(AY-MP-Y)

26.07.2017 16:08:05 TSI
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