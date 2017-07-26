Yüksel: "Çocukların sağlıklı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri bizim için çok önemli"
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SAMSUN (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları ziyaret eden Vali Yardımcısı Recep Yüksel, "Çocukların güzel ortamlarda sağlıklı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri bizim için çok önemli" dedi.
Vali Yardımcısı Recep Yüksel, eşi Derya Yüksel ile birlikte Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları ziyaret etti. Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve eşini çocuklar kapıda ellerinde çikolata ve çiçekle karşıladı. Daha sonra da Vali Yardımcısı Yüksel çocuklara çikolata ikram etti.
Kuruluş Müdürü Ali Define'den kuruluş hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Yüksel, sonrasında eşiyle birlikte çocukları odalarında ziyaret etti. Çocuklarla sohbet edip oyun oynayan Yüksel, onlarla uzun süre vakit geçirdi.
Devlet olarak her zaman çocukların yanlarında olduklarını ifade eden Yüksel, "Bizler, her zaman çocuklarımızın yanındayız ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Zaman zaman çocuklarımızı ziyaret etmeye çalışıyor ve onların sorunları ile yakinen ilgileniyoruz. Onların güzel ortamlarda sağlıklı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri bizim için çok önemli" diye konuştu.
Ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ali Define ve Koruyucu Aile Birim Sorumlusu Burcu Meral de hazır bulundu.
(SAM-SLH-Y)
26.07.2017 16:31:14 TSI
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