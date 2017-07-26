İnönü Belediyesi Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin inşaatı devam ediyor
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan projeler arasında yer alan İnönü Belediyesi Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.
Sık sık inşaat alanına gelerek incelemelerde bulunan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, çalışmalar hakkında da bilgi alıyor. Başkan Bozkurt önderliğinde başlatılan İnönü Belediyesi Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin inşaatı ise temel betonu seviyesinde tamamlandı.
(MSY-AS-Y)
26.07.2017 16:38:42 TSI
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