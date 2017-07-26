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Botanik Parkta sondaj çalışması gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Su, Kanalizasyon ve Elektrik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurugeçit Mahallesinde bulunan Botanik Park içerisinde sondaj çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Yaz günlerinin sıcak geçmesi nedeniyle sularda bir yetersizlik söz konusu. Biz zaten parklarda sondaj suyu kullanıyoruz. Kimi zaman sondaj suları da yetersiz kalıyor. Kurugeçit Mahallesi Botanik Park içerisinde bulunan sondaj kuyusu çalışmaları kapsamında yeni bir sondaj kuyusu açarak botanik parkında sulanması için gerekli çalışmayı yaptık. Diğer parklarımız da aynı şekilde sondaj suyu ile sulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



26.07.2017 16:41:29 TSI

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