YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Judocular 15 Temmuz Şehitleri için yarıştı

Judocular 15 Temmuz Şehitleri için yarıştı



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma İller Arası Judo Şampiyonası yapıldı.

18 Mart Spor Salonunda yapılan açılış seremonisinde şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Judo Müsabakalarına Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Kocaeli illerinden yaklaşık 100 sporcu katılırken 15 Temmuz Demokrasi mücadelesinde şehit düşen ve gazi olan vatandaşların anılarını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak için sporcular dereceye girebilmek için çaba sarf ettiler. İller Arası Judo Şampiyonası müsabakalarına; Ak Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, Gençlik Hizmetleri Gençlik Merkezleri Şube Müdür Vekili Cihat Gündüz ile Judo İl Temsilcisi Nurkan Şanda katıldı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara Ak Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, Gençlik Merkezleri Şube Müdür Vekili Cihat Gündüz, Judo İl Temsilcisi Nurkan Şanda ile Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Adem Yılmaz tarafından verildi.

(UYC)



26.07.2017 16:45:19 TSI

NNNN

