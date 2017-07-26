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ZTSO basınla kahvaltıda bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Camlı Köşkte düzenlenen kahvaltı programına Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Medya patronları ve basın çalışanları katıldı.

Kahvaltı programında konuşan Cemiyet Başkanı Derya Akbıyık, ZTSO Başkanı Metin Demir'e teşekkür ederek, sorunların çözümü ve kentin gelişmesi için Zonguldak basınının her daim hazır olduğunu ifade etti.

Akbıyık, ""Sayın Başkanımız Metin Demir'in davetiyle buradayız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası, bizim için önemli bir kuruluş. İlimizin gelişmesine, kalkınmasına destekleri, yardımları ve bu konuda görevleri var.2017 yılı içerisinde de büyük çalışmalara imza attılar. İnşallah bu projeler tamamlanacak. Yerel basın bir il için çok önemli. Bunu basın camiasının içerisinde yer alan birisi olarak Başkanımız da iyi biliyor. Yerel basının gelişmesi ve kalkınması açısından Zonguldak TSO'nun da yanımızda olmasını istedik. Bizlerin de gelişip büyümesinde öncülük etmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı" dedi.

Basın camiasında kurumsal yapı oluşturmak adına platform oluşturmaya hazır olduklarını ifade eden TSO Başkanı Metin Demir ise, "Değerli basınımızın 24 Temmuz Basın Bayramı kutlu olsun. Dünyanın en zor görevlerinden birisini yapmaya çalışıyorsunuz. Zonguldak gibi görece olarak küçük bir ilde kısıtlı imkânlarla fedakâr bir şekilde çalışmalarınıza ben şahidim. Sizlere başarılar diliyorum. Bizler de basın sektörünün içerisinde yer alan bir aile ve kişiyiz. Şöyle söyleyeyim, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı koltuğunda oturmamızın sebebi basın grubumuzdur. Uzun yıllar devam eden bir aile şirketimiz ile basın sektörünün içerisindeyiz. Ben basın sektörünü temsilen TSO'nun başında ve yönetimindeyim. Sizin bir meslektaşınız şu anda TSO'nun başında. Sorunlar sıkıntılar saatlerce ve günlerce konuşulabilir. Bizim TSO olarak tercihimiz sorunları değil de pozitif bir gündem yaratarak potansiyelleri konuşalım. Zonguldak'taki yerel basının örgütlenme biçimine baktığımızda küçük ölçekli yapıların ön planda olduğunu görüyoruz. Bizim tarım, hayvancılık ve otomotiv gibi farklı alanlarda çalışmalarımız var. Bizim bu küçük yapıları birleştirerek daha etkili bir yapı haline getirmek yönünde çalışmalarımız var. Basın camiasında da bir büyüme, kurumsallaşma ve kurumsal kapasiteleri geliştirme yolunda cemiyetlerimizle ve derneklerimizle eğer ortak bir platform oluşturabilirsek TSO olarak üzerimize düşenden fazlasını yapmaya hazırız. Gazeteci yapı itibariyle özgürlüğüne düşkün insandır. Küçük yapıları nasıl daha büyütebiliriz? Sektörün içerisinde olan birisi olarak benim naçizane böyle bir tavsiyem olabilir. Bir araya gelebilirsek güzel işler başarırız diye düşünüyorum" dedi.

"Projeler Çınar ile devam edecek"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ZTSO Başkanı Metin Demir, Vali Ali Kaban döneminde başlayan projelerin Vali Ahmet Çınar ile birlikte devam edeceğini ve üzerine de yenilerinin ekleneceğini belirtti.

Demir; "Bizim TSO olarak tarım, hayvancılık, birisi Elvanpazarcık Beldesi diğeri ise Bakacakkadı Beldesi'nde olmak üzere 2 tane sanayi sitesi projemiz var. 2 tane sektörel ticaret merkezi projemiz var. Bunlardan birisi otomotiv, diğeri ise mobilya anlamında çalışmalar. Bunları Sayın Valimiz Ali Kaban döneminde başlattık, belirli bir aşamaya da getirdik. Şu anda fiziki açıdan bir aşamaya gelindiğini göremiyoruz ama bürokrasi tarafında plan, proje ve etüt alanında önemli aşamalar kat edildi. Bu yıl içerisinde inşallah hem Organize Sanayi Bölgesinin ve Bölgesel Ticaret Merkezinin temellerini atma aşamasına geleceğiz. Göreve yeni başlayan Sayın Valimiz Ahmet Çınar Bey ile de projelerin hızla devam edeceğini, hatta bunların üzerine yeni projeler de ekleyeceğimizi düşünüyorum. Kendisine yaptığımız ziyaretlerden aldığımız izlenim bu yöndedir" diye konuştu.

(SÖ-SÖ-Y)



26.07.2017 16:48:27 TSI

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