YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aileler, vasilik konusunda bilgilendirildi

Aileler, vasilik konusunda bilgilendirildi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından yetersiz bireylerin ailelerine yönelik düzenlenen seminerde, hukuksal konularda bilgilendirme yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerde Avukat Özgül Aydemir Yaşar, ailelere vasilik ile ilgili bilgiler aktardı. Vasi tayini yapılabilmesi için gerekli şartlar, yasal makamlar önünde imza yetkisi, hukuki işlem yapılması gerekli durumlarda dikkat edilmesi gereken unsurlar gibi konuların ele alındığı seminere çok sayıda aile katıldı. Ailelerden gelen soruların da yanıtlandığı seminerde katılımcılar, yasal düzenlemeler ile ilgili birçok konuda aydınlatıldı.

(MSY-AS-Y)



26.07.2017 16:49:12 TSI

NNNN

