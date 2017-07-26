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Fırtına Vadisinde zipline keyfi



(Fotoğraflı)



Cemil Kuş

RİZE (İHA) - Dünyaca ünlü turizm bölgesi olan Fırtına Vadisinde zipline sezonu başladı. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist muhteşem Fırtına Deresinin manzarasında zipline yapma fırsatı buluyor.

Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan 100 metre uzunluğunda ve yerden 10 ile 20 metre yüksekliğinde Fırtına deresinin üzerinde kurulan ziplinede gösteri amaçlı deneme yaptı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Kaymakam Daştan, "Adrenalin tutkunları Fırtına Vadisinde zipline yapmadan gitmiyor. Fırtına vadisinden geçerken zipline sporu yapmaya mutlaka gelin ve bu manzara karşısında bu adrenalini yaşayın" dedi.

Çamlıhemşin'de Fırtına deresinin üzerine bir işletmeci tarafından kurulan zipline tesisatı ile turistlere adrenalin dolu dakikalar yaşatan turizmci Ali Demirkıran, "Dünyada meşhur olan zipline Karadeniz Bölgesinde de meşhur oldu. Normalde bu tesisat 10 tondan fazla yük çeker. Gayet emniyetli ve sağlam. Bugüne kadar da hiçbir kaza olmadı" ifadelerini kullandı.

Turistler gidiş-geliş olarak kurulan zipline hattından doğa harikası Fırtına Vadisini havadan izleme imkanı buluyor.

(OK-EK-Y)



26.07.2017 17:01:57 TSI

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