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Samsun'a Savunma Sanayi OSB kurulacak



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Gelemen mevkisindeki tersane alanına Savunma Sanayi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulabileceğini söyledi.

Samsun TSO Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Davut Altan Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda gündem ve gündem dışı maddeler konuşuldu. 2 toplantı arasında izahat veren Başkan Salih Zeki Murzioğlu, bu zamana kadar yaptıkları ve yapmayı düşündükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi.



"Olimpiyatların olumlu etkisi turizme de yansıyacaktır"

Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın şehrin turizminin gelişmesine de faydalı olacağının altını çizen Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "Pek çok alanda büyük bir potansiyele sahip olan Samsun iddialarından birini 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparak tescillemiş oldu. 18 Temmuz'da başlayan ve 30 Temmuz'a kadar sürecek olan dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu ile 97 ülkeden binlerce kişiyi ağırlıyoruz. Olimpiyatlara hazırlık sürecinde pek çok farklı branşta yeni tesisler edindik. Bu organizasyonla birlikte şehrin ekonomisinde önemli bir canlılık yaşandığını görüyoruz. Şüphesiz bu hareketlenme bu süreçle sınırlı kalmayacak. Çünkü olimpiyatla birlikte çok önemli bir tanıtım gerçekleştirmiş olduk. Tam 97 ülkede Samsun'un adı çok prestijli bir organizasyonla birlikte anıldı. Bu olumlu etkinin turizm sektörüne de yansıyacağına inanıyorum. Bu organizasyon vesilesiyle oldukça büyük bir sektör olan spor sektörüne ilişkin önemli bir kalkınma ivmesi yakaladık. Samsun'un spor kenti olma yolunda markalaşacağına inanıyorum" dedi.



"Sanayi yapılacak yer benim evimin mutfağı da olsa kabul ederim"

Gelemen mevkisindeki tersane alanına Savunma Sanayi OSB yapılması teklifine olumlu baktığını ve geldiği günden veri buranın sanayi bölgesi olması konusunda ısrar ettiğini vurgulayan Salih Zeki Murzioğlu, "Biz oranın organize sanayi olması için girişimlerde bulunduk. Biz her zaman bu işte varız. Sanayi yapılacak yer benim evimin mutfağı da olsa kabul ederim. Eğer sanayi yapılacak, 1 kişiye istihdam sağlanacaksa, bu ülke ihracat, üretim yapacaksa, cari açığımız kapanacaksa bu sanayiyle birlikte oluşur. Ben buraya geldiğimden beri bunu bar bar bağırıyorum. Burada hangi sanayi olursa olsun diye. Bizim zaten savunma sanayimiz var. Buyursun, gelsinler yapalım" diye konuştu.

Almanya ile Türkiye arasındaki krize de değinen Başkan Murzioğlu şöyle devam etti: "FETÖ'nün, PDY'nin, terör örgütlerinin yaptıkları bir oyun. Almanya bizim en büyük ticaret partnerimizdir. Biz en büyük ihracatımızı oraya yapıyoruz. Bizim Almanya ile ticari olarak aramız açılmaz. Dün Ekonomi ve Gümrük ve Ticaret Bakanı ile toplantıdaydık. Yakında çok güzel teşvikler çıkacağını umuyoruz. Bunlar tamamen terör örgütlerinin araya soktuğu nifaklardır. Paranın ve ticaretin arasına bunların gireceğine inanmıyorum."



"Samsunlu bir iş adamı, Samsun'a üniversite yapacak"

Bir iş adamının Samsun'a üniversite yapacağı müjdesini de veren Murzioğlu şunları söyledi: "Üniversite, üniversite olarak devam etmeli. Hangi alanda olacağı belirlenir. Samsun'a hangi alanda faydalı olacaksa o alanda devam etmeli. Samsun'da tekrardan bir vakıf üniversitesi kurulabilir. Geçenlerde buraya Samsunlu bir iş adamı geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz beni aradı. 'Senin vekaletin de bende, tamam mı?' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Başkan Yılmaz'ın Golf Kulübünde tanıştığı bir iş adamı bu. Samsun'da doğup, büyümüş ve okul okumuş bir iş adamı bu. Samsun'da golf oynarken Samsun'a bir üniversite kurma düşüncesini dile getirmiş. İnşallah o yatırımcı iş adamı arkadaşımız Samsun'da bir üniversite kurar. Üniversite sınava giren öğrencilerden yüzde 15-20'si üniversitelere yerleştiriliyor. Diğer öğrenciler ise kurslarda uğraşıyor. Ne kadar çok üniversite sayımız artarsa o kadar çok öğrenci daha erken eğitimini tamamlamış olur. Bu iş adamının ismini dilerse başkan bey açıklayabilir."

(ED-SLH-Y)



26.07.2017 17:02:23 TSI

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