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BEÜ Öğrencisi Çağıl USMED Ege Bölge Başkanı oldu

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:19
BEÜ Öğrencisi Çağıl USMED Ege Bölge Başkanı oldu
BEÜ Öğrencisi Çağıl USMED Ege Bölge Başkanı oldu

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencisi Sosyal Medya Uzmanı ve Dijital Stratejist aynı Alaattin Çağıl Uluslararası Sosyal Medya Derneği'nin Ege Bölgesi Başkanı oldu.
Ülkemizde sosyal medya alanında çalışmalar yapan en önemli kuruluşlardan birisi olan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED); Türkiye'de sosyal medya, dijital medya ve mobil medya kullanıcısı olan şahıs ve kuruluşların temsil ediyor.
Türkiye'de sosyal medya pazarının gelişmesi katkı sunmak için çalışacaklarını belirten Çağıl şunları söyledi: "Sosyal medya sektörünün içerisinde yer aldığım günden beri, ekip arkadaşlarım da dahil olmak üzere başarılı ve kaliteli işlere imza atıyoruz. Bu sürede USMED ile sürekli fark yaratan işler, sponsorluklar, eğitimler ve etkinlikler yaptık. Sevgili USMED Başkanı Said Ercan Bey'in de uygun görmesiyle göreve gelmemin mutluluğunu yaşıyorum. Bu önemli görev, "Sosyal Medya ile Dijital Pazarlama" isimli kitabım çıkmadan önce benim için iyi bir motivasyon oldu. Dernek olarak ülkemizde sosyal medya pazarının gelişmesine katkı sağlayamaya ve halkımıza sosyal medyanın olumlu-olumsuz yönlerini en iyi şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Amacımız Ülkemize en iyi şekilde ve severek hizmet etmek. Dijital Sektörde çalışan tüm arkadaşlarımızı derneğimize üye olmaya davet ediyoruz."
(SÖ-SÖ-Y)

26.07.2017 17:21:24 TSI
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