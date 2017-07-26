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Vali Çakacak, İl İstihdam Kurulu Toplantısına başkanlık yaptı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İstihdama önemli katkılarda bulunan kurum ve kuruluşlarla her üç ayda bir yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı, Eskişehir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Çalışma ve İş Kur İl Müdürü Hasan Yoldaş, ETO Başkanı Metin Güler, ESO Başkanı Savaş Özaydemir ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Eskişehir'in hem sanayisinin gelişmesine hem de istihdamının artmasına yönelik yapılan çalışmalara destek olmak için bu tür toplantıların her üç ayda bir yapıldığını hatırlatan Vali Çakacak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, devletin tüm kurumlarıyla birlikte yapılan ortak projelerden bahsetti. Sanayi çeşitliliğine baktığımızda Eskişehir'in çok iyi bir konumda olduğunu hatırlatan Vali Çakacak, kentteki önde gelen sanayi kuruluşlarının da etkisiyle Eskişehir sanayisinin daha iyi olacağını kaydetti.

Eskişehir'deki iş gücü piyasasının arz-talep, istihdam, eğitim durumu, mesleki eğitim ihtiyaçları, işsizlikle mücadele ve dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilebilecek politikaları görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere toplantıda bir araya geldiklerini söyleyen Vali Çakacak, devletin işverenlere sunduğu işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılmasına yönelik hizmetlerinden yararlanılması gerektiğini sözlerine ekledi. İl düzeyinde istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili geliştirilebilecek olan politikalara katkının sağlanması gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Yoldaş, kurul üyelerine bilgi verdi.

(BRK-AS-HA-Y)



26.07.2017 17:32:04 TSI

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