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Tekirdağ'da "Lozan Gerçekleri Konferansı"



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, İstanbul Şişli Belediyesi ve İnönü Vakfı tarafından "Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması'nın 94. Yıl Dönümünde Lozan Hakkındaki Gerçekler" konulu konferans gerçekleştirildi.

Lozan Barış Antlaşması'nın doğru bir şekilde yeni nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, "Aslında bizim İnönü Vakfı ile birlikte oturup Lozan'ı bilmeyenlere Lozan'ı nasıl anlatabiliriz konusunda biraz kafa yormamız lazım. Ayrıca sadece anma günlerinde değil, biz Lozan'ı, kurtuluş mücadelesini, Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve değerlerini sürekli olarak ve özellikle yeni nesillere anlatmakla yükümlüyüz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Konferansa katılamayan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün konuşma metni, gıyabında Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Özocak tarafından katılımcılara aktarıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, İnönü Vakfı ve Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Lozan Konferansı ve İsmet İnönü" konulu belgesel film gösterildi.

Daha sonra Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Yrd. Doç. Dr. Deniz Tansi kürsüye gelerek "Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması'nın 94. Yıl Dönümünde Lozan Hakkındaki Gerçekler" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Konferansın ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, konuşması Yrd. Doç. Dr. Deniz Tansi'ye teşekkür plaketi takdim etti.

Konferansa Başkan Eşkinat ve konuşmacı Yrd. Doç. Dr Tansi'nin yanı sıra İnönü Vakfı Temsilcisi Cemil Yıldız, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Hulusi Özocak, Tekirdağ siyasetine yön vermiş isimler, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve basın mensubu ile vatandaşlar katılım gösterdi.

(HLD-ÖZ-Y)



26.07.2017 19:57:31 TSI

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