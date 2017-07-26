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Kent Konseyi'nde spor çalışma ekibi kuruldu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Kabukçu

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Kent Konseyi'nde spor çalışma ekibi kuruldu.

Elazığ'da yaşayan her kesimden insan için sosyal, kültürel ve kent projeleri hazırlayarak ilgili kurumlara sunma görevi ile kurulan, geçtiğimiz aylarda da yapılan genel kurul ile görevine başlayan Kent Konseyi, spor çalışmalarını masaya yatırarak "Spor Çalışma Kurulu" oluşturdu. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Hazar Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Murat Ergen, Kent Konseyi Spor Komitesi Başkanı Coşkun Kamaç, ASKF Başkanı Şahin Şerifoğulları, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, spor taban birlikleri temsilcileri, beden eğitimi öğretmenleri ile STK temsilcileri katıldı.

Kent Konseyi hakkında bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Murat Ergen, "Kent Konseyi'nin olağan genel kurulu 27 Mayıs 2017 tarihinde yapıldı. 10 kurul temsilcisi, 20 muhtarımız, siyasi parti temsilcileri ve ilimizin sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yapılan toplantıda bir yürütme kurulu oluşturuldu. Arkadaşlarımızın tercihiyle başkanlık bize verildi. Bu anlamda Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile ilgili resmi gazetede yayınlanan ve illerde kurulması zorunlu olan sivil toplum örgütlerinin genel amacı, şehrin gelişimine katkı sunmak, şehrin sıkıntılarını, sorunlarını belirleyip çözüm önerileri sunmak ve gerekli kurumlarla işbirliği yaparak önerileri faaliyete geçirmektir" dedi.

İl sporuna bir nebze de olsa katkı sunabilmek için başkanlığa evet dediğini ifade eden Kent Konseyi Spor Komitesi Başkanı Coşkun Kamaç, "Projelerle gelirseniz biz Elazığ Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Biz de biliyoruz ki sporun içinden gelmiş insanlar olarak sadece Elazığspor değil bütün branşlarda katkı sunmak için hep birlikte çalışarak bunu göstermek istiyoruz" diye konuştu.

(HK-CK-ÖZ-Y)



26.07.2017 20:38:00 TSI

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