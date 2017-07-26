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Mardin'de aranan 16 kişi yakalandı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 23:36
Mardin'de aranan 16 kişi yakalandı

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında Mardin'de 16 aranan şahıs yakalandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Onlar artık aranmıyor-5 Operasyonu" kapsamında Mardin'de gerçekleştirilen uygulamada aranan 16 kişinin yakalandığını belirtti. Açıklamada, uygulamanın 35 ekip, 118 polis ile gerçekleştirildiği kaydedilerek, yakalanan şahısların adli mercilere sevk edildiği bildirildi.
(BS-MP-Y)

26.07.2017 23:38:01 TSI
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