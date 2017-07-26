YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mardin'de aranan 16 kişi yakalandı

Mardin'de aranan 16 kişi yakalandı



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında Mardin'de 16 aranan şahıs yakalandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Onlar artık aranmıyor-5 Operasyonu" kapsamında Mardin'de gerçekleştirilen uygulamada aranan 16 kişinin yakalandığını belirtti. Açıklamada, uygulamanın 35 ekip, 118 polis ile gerçekleştirildiği kaydedilerek, yakalanan şahısların adli mercilere sevk edildiği bildirildi.

(BS-MP-Y)



26.07.2017 23:38:01 TSI

NNNN

