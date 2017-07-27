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BESYO için spor çalışmaları sürüyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 09:00
BESYO için spor çalışmaları sürüyor
BESYO için spor çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) -ARÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okuluna hazırlık için çalışmalarını sürdüren bir grup öğrenci, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Haftanın beş günü spor salonunda spor yapan sporcular, istedikleri bölümler için oldukça istekli çalışıyor.
Bu yıl yapılacak olan ARÜ Besyo müsabakaları için Ardahan'da spor salonlarında hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. BESYO başvurularının bitimi ile öğrenciler müsabakaya hazırlık için spor salonlarında çalışmaya başladı.
1 ila 4 Ağustos tarihleri arasında Yenisey kampüsünde yapılacak olan müsabakalarda öğrenciler iki hakka sahip olacak. Farklı branşlardaki bu müsabakalarda mücadele edecek öğrenciler çalışmalar kapsamında parkur kurdu. Tecrübeli hocalar dan da taktik alan öğrencilerin emeği ve çabası taktire şayan.
Kurulan parkurda saniyeler ile yarışan sporcular Işığa karışmak için gün boyu antrenman yapıyor.
(OY-Y)

27.07.2017 09:02:20 TSI
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