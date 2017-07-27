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Vali Ustaoğlu, valilik binasını gezdi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 09:05
Vali Ustaoğlu, valilik binasını gezdi
Vali Ustaoğlu, valilik binasını gezdi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni valilik binasındaki bazı kamu kurumlarını tek tek gezerek denetledi.
Vali Ustaoğlu, ilk olarak vali yardımcılarını ziyaret etti. Daha sonra valilik birimlerini gezen Ustaoğlu, bürolardaki personeliyle sohbet ederek görevleri hakkında bilgiler aldı.
Valilik birimlerinin tertip ve düzeniyle ilgili denetlemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, eksik gördüğü hususların bir an evvel giderilmesi için talimat verdi. Daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne geçen Ustaoğlu, İl Müdürü Hüseyin Aras'tan kent genelinde planlanan, devam eden ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, son olarak Milli Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret etti.
(VO-MSA-Y)

27.07.2017 09:07:48 TSI
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