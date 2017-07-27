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Doğancı Barajı bakıma alınıyor



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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 90'ının karşılandığı Doğancı Barajı'nda bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Yıl sonunda bitirilecek çalışmalar boyunca herhangi bir su kesintisi yaşanmayacağı açıklandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk başkanlığındaki heyet, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı'yı ziyaret etti. Ziyarette, Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 90'ının karşılandığı Doğancı Barajı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları ele alındı. Doğancı Barajı'ndaki bakım ve onarım çalışmalarının DSİ 1. Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirileceğini belirten DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, çalışmalara ilişkin ihale sürecinin tamamlandığını, yüklenici firmanın çalışmalara başladığını vurguladı. Doğancı Barajı'nda iki adetten meydana gelen su açma yapısı bulunduğunu belirten Çelenk, "Çalışma kapsamında barajın alt bölgesindeki su alma yapısı, dalgıç tarafından, tehlike kapağı marifetiyle kapatılacak. Şehre su, bypas tünelinden verilerek, Bursa'nın susuz kalmasının önüne geçilecek. Çalışmalar, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla tamamlanacak" diye konuştu.

Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 90 oranında Doğancı Barajı'ndan sağlandığını vurgulayan BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı ise Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuyla, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temininde örnek projelere imza attıklarını belirtti. Doğancı Barajı'ndaki bakım ve onarım çalışmalarının da kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temininin sağlanmasında gerekli olan teknik altyapının sorunsuz işlevi bağlamında önem arz ettiğini vurgulayan Çetinavcı, "DSİ 1. Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürdüğümüz bakım onarım çalışmaları boyunca Bursa kesinlikle susuz kalmayacak. Bursa'ya su, Doğancı Barajı'ndaki iki su açma kapısından daha alt kısımda yer alan su alma yapısından veriliyor. Bakım onarım çalışmaları boyunca alt kısımdaki su alma yapısı tehlike kapağı marifeti ile kapatılacak. Şehre su bypass tüneli aracılığıyla verilerek, Bursa'da su sorunu yaşanmasının önüne geçilecek. Çalışmalar boyunca herhangi bir su sıkıntısı olmayacak" dedi.

(AÇ)



27.07.2017 09:42:01 TSI

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