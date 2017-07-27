YEREL HABERLER / ARTVİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Artvin Tarım İl Müdürlüğü'nden 'hayvan zehirlenme vakası' açıklaması

Artvin Tarım İl Müdürlüğü'nden 'hayvan zehirlenme vakası' açıklaması



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Cerattepe bölgesinde hayvanlarının sudan zehirlendiğini iddia eden Fikret Beyaz'a ait hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve zehirlenmenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "22.07.2017 tarihinde saat 15.00 sularında Cerattepe mevkiinde hayvanlarını otlatan Fikret Beyaz isimli yetiştiricinin hayvanlarının rahatsızlandığı haberini alması üzerine olay yerine veteriner hekimi Eyüp Sinan ve veteriner hekimi Hakan Berk görevlendirildi. Saat 18.00 itibarı ile hayvanların bulunduğu yere varılmış ve hayvan sahibi Fikret Beyaz'dan hayvanların rahatsızlığı ile ilgili bilgi alınmış ve hayvanlar muayene edilmiştir. Hayvan sahibinin verdiği bilgilerde, hayvanların 11 adedinin hastalandığı ve bunların diğer hayvanlardan bağımsız olarak sabit duraklı bağlamalı sistemde beslendiği, yayılım yapmadıkları, son iki üç gündür hayvanlarda yeme içmenin çok azaldığı, suyu reddettikleri, ishal oldukları, sürekli yatıp kalkarak ayakları ile karın bölgesine vurdukları (sancı belirtisi), ancak serbest dolaşan hayvanlarında herhangi bir belirti olmadığı, bunun da kullanma ve içme amaçlı kullandığı suyun son üç gündür bulanık olarak aktığı ve olayın da bu sebepten olduğu iddia ve ifade edilmiştir. Ayrıca serbest veteriner hekimi Hüseyin Yalçın'dan Ademin, Neoprim, Spirotek ve Biokarlspad (basit gıda kaynaklı indigesyonlarda kullanılan) ticari isimli ilaçları aldığını ve geçen 24 saat içerisinde toplam iki uygulama yaptığını belirtmiştir. Veteriner hekimlerimizin hayvanların barınma yerleri, yedikleri yem ve hayvanlar üzerinde yaptıkları incelemede ise üzeri branda ile kaplı, tabanı yerden yükseltilmiş drenajı sağlanmış zemini ahşap malzeme ile kaplı, etrafı ahşap çit ile çevrili bir alanda bulunan hayvanlarda ölüm olmadığı, 11 baş hayvanın yan yana bağlı vaziyette oldukları, ayakta durdukları, çevreye duyarlı oldukları, bakışlarının canlı olduğu, geviş getirdikleri, burun ucu (merme) bölgesinin nemli olduğu, solunumlarının normal olduğu, timpanik olmadıkları, atipik görüntülerinin konvülzyon ve kramplarının olmadığı, sancı belirtilerinin olmadığı, mukozalarda renk değişikliğinin olmadığı, anüs bölgesinin temiz olduğu, tenesmus, ıkınma gibi belirtilerinin olmadığı, biriken dışkıların renk, koku ve kıvamının normal olduğu, içerisinde makroskobik olarak görünen yabancı bir madde bulunmadığı, hayvanların yemliklerinde bulunan ıslatılmış samanı iştahla tükettikleri tespit edilmiştir. Saman olarak buğday ve arpa samanı, kesif olarak Bayramoğlu Yem ve Un San. Tic. A.Ş.'nin 28.06.2017 üretim tarihli olduğu, ayrıca arpa ve mısır karmasının yedirildiği görülmüştür. Samanın ıslatıldığı kazanın galvanizli sacdan yapıldığı ve karışımın fiziksel muayenesinde küf ve herhangi bir yabancı madde içermediği, koku ve küflenmenin olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Fikret Beyaz'a hayvanlarının yapılan muayenesinde sağlıklı oldukları, herhangi bir zehirlenme belirtilerinin olmadığının ifade edildiği belirtilen açıklamada, "Diğer hayvanlar ise, mahallinde görülmemekle birlikte, hayvan sahibine sağlıklı oldukları beyan edilmiştir. Zira hayvan sahibinin 33 baş sığır, 65 baş koyun ve 45 baş keçisinin olduğu ayrıca kayıtlarımızın tetkikinden de anlaşılmaktadır. Bahse konu 11 hayvanın kurban amaçlı beslenmesi, ilave olarak yem yedirilmesi ve bu 11 hayvanın rahatsızlandığının belirtilmesi, yeme bağlı bir rahatsızlığı akla getirmekte olup, alınan yem numunesi ile dışkı numunesi laboratuvara gönderilmiştir. Yine olası bir ölüm vakasında da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiği belirtilerek, olay mahallinden ayrılarak görev ifa edilmiştir. Geçen 4 günlük zaman zarfında da hastalık veya ölümle ilgili bir ihbar kurumumuza gelmemiştir" ifadelerine yer verildi.

(HFD-EK-Y)



27.07.2017 09:56:40 TSI

NNNN

