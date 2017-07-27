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DEAFLYMPİCS Oyunlarında Ercan Gör, serbest güreşte üçüncü olarak bronz madalya kazandı



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ERZURUM (İHA) - Samsun'da yapılan 23. Duyma Engelliler Olimpiyatları'nda (DEAFLYMPİCS) Oyunlarında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor Kulübünden Ercan Gör, serbest güreşte üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Ata sporumuz güreşte Ercan Gör, üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Judocu Erkan Esenboğa'nın çifte altın madalya kazandığı, Volkan Kardeşler'in karatede bronz madalya aldığı DEAFLYMPİCS'te bu kez kürsü yapan bir diğer Erzurumlu sporcu Ercan Gör oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor Kulübünün güreşçisi olan milli sporcu, serbest stilde üçüncü olarak bronz madalya kazandırdı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin ile antrenörler Adem Akbulut ve Kenan Gör'de, Samsun'da üçüncülük kürsüsüne çıkan milli güreşçiyi yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin, "Samsun'da yapılan Duyma Engelliler Olimpiyatları'nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Ercan Gör, güreş branşında olimpiyat üçüncüsü olmuştur. Şehrimize kulübümüze hayırlı olsun" dedi.

(AA-AA-Y)



27.07.2017 10:09:29 TSI

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