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Girişimcilik anabilim dalı ilk yüksek lisans mezununu verdi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Devlet üniversiteleri arasında ilk olma özelliği taşıyan Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Girişimcilik Anabilim Dalı, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde ilk yüksek lisans mezununu verdi.

Danışmanlığını Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öznur Bozkurt'un yaptığı "Düzce İlinde Kadın Girişimcilik Profilinin Belirlenmesi" başlıklı tezini başarı ile tamamlayan Füsun Yaşar, programın ilk mezunu oldu.

Düzce Üniversitesi'nin temel değerlerinden biri olan girişimcilik konusunun, Düzce ili genelinde faaliyet gösteren kadın girişimciler açısından değerlendirildiği çalışma, Düzce Üniversitesince Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklendi. Araştırmada önemli bulgulara ulaşıldı. Araştırmaya göre, şahıs şirketi ve basit usulde işletilen küçük işletmeler kurmayı tercih eden Düzce'deki kadın girişimcilerin girişimcilik faaliyetine başlama yaşı, 23-45 yaş aralığında değişiyor. Kadınların çoğunluğunun lise mezunu, evli ve çocuk sahibi olduğu bilgisine ulaşılıyor.

Ticari kredi kullanmaktan uzak duran Düzce'deki girişimci kadınlar, işlerini kurma ve devam ettirme noktasında ihtiyaç duydukları maddi kaynağı, kişisel tasarrufları ya da aile çevresinin desteği ile sağlıyor. Daha çok yiyecek, içecek, tekstil ve güzellik merkezi işlerine yönelen kadınların genel olarak gelirlerinin giderlerinden fazla olduğu göze çarpıyor.

Yine araştırma sonuçlarına göre kadınların Düzce ilinde faaliyet göstermeyi tercih etme nedenleri arasında; Düzce'de ikamet ediyor olmak, belli bir çevreye ve müşteri potansiyeline sahip olmak fikri yer alıyor. Düzce'deki girişimci kadınların iş kurma nedenlerinin başında ise ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak ve aile ihtiyaçlarını karşılamak geliyor. Bunu, sosyal ilişkileri geliştirmeyi istemek takip ediyor.

Düzce'deki girişimci kadınların en sık karşılaştıkları zorluklar arasında ise; sermaye temininde güçlük, aile ve iş hayatı arasında denge sağlamadaki sorunlar, iş yeri kiralarının yüksek olması, işe uygun çalışan bulma sorunu ve bürokratik işlemler dikkat çekiyor. Ayrıca toplumun değer yargıları, toplumda yaygın kadın rollerinin oluşturduğu baskı, Düzce ilindeki müşteri profili, ürün ve materyal temini konusunda yaşanan sorunlar, yönlendirici danışmalık hizmeti veren kurumların yetersizliği veya etkin olmayan çalışmaları da kadınların yaşadığı sorunlar arasında yer alıyor. Araştırmaya göre, kadınların çoğunluğunun Düzce'nin teşvik bölgesi olduğunu bilmediği de anlaşılıyor.

Son olarak girişimci olmanın kazandırdıkları ile ilgili tespitler sunan araştırmada, girişimciliğin kadınlara; özgüven, saygınlık, belli bir statüye sahip olmak, sosyal ilişkilerini geliştirmek, yeni çevre edinmek, hayallerini gerçekleştirmiş olmak, çocuklara iyi bir gelecek sunmak ve bağımsız çalışmak gibi sosyal kazanımlar sağladığı görülüyor.

(AY)



27.07.2017 10:13:17 TSI

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